इन 4 लड़कियों ने पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत, दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, ऋचा घोष और मंधाना का गरजा बल्ला

दीप्ति शर्मा रहीं सबसे बड़ी नायिका

भारत की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान दीप्ति शर्मा का रहा। उन्होंने बल्ले से तो कुछ खास नहीं किया लेकिन अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया। दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके साथ ही उन्होंने एक रन आउट भी किया। दीप्ति शर्मा ने इस मैच में पांच विकेट लेकर टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 166 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है।