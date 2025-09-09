एशिया कप में हर देश के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड, जानिए पाकिस्तान से कितने मैच जीते-हारे?

एशिया कप का मंगलवार (9 सितंबर) से यूएई में आगाज होने जा रहा। यह टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। टूर्नामेंट में 8 टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ग्रुप ए में हैं। ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में खेलेगी। वहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बुधवार को अपना अभियान शूरू करेगी। चलिए, आपको टीम इंडिया का एशिया कप में हर देश के खिलाफ रिकॉर्ड बताते हैं।
टीम इंडिया ने एशिया कप में सबसे ज्यादा जीत बांग्लदेश के विरुद्ध हासिल की हैं। भारत ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश को कुल 13 मैचों में हराया जबकि दो मर्तबा उसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
भारत ने एशिया कप में सबसे ज्यादा हार श्रीलंका के हाथों झेली है। भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध 11 मुकाबले गंवाए और 13 मैचों में विजयी परचम फहराया। दोनों टीमों के बीच पिछले एशिया कप (2023) का फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत ने 10 विकेट से बाजी मारी।
टीम इंडिया ने एशिया कप इतिहास में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 10 मैच जीते हैं। भारत को टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 6 बार हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों की अब 14 सितंबर को दुबई के मैदान पर टक्कर होगी।
भारत को एशिया कप में कभी हांगकांग, अफगानिस्तान, यूएई और नेपाल के खिलाफ हार नहीं मिली है। भारत ने टूर्नामेंट में हांगकांग को तीन, अफगानिस्तान और यूएई को दो-दो जबकि नेपाल को एक मर्तबा धूल चटाई।