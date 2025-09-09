एशिया कप में हर देश के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड, जानिए पाकिस्तान से कितने मैच जीते-हारे?

इस बार ये टीमें आजमाएंगी किस्मत

एशिया कप का मंगलवार (9 सितंबर) से यूएई में आगाज होने जा रहा। यह टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। टूर्नामेंट में 8 टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ग्रुप ए में हैं। ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में खेलेगी। वहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बुधवार को अपना अभियान शूरू करेगी। चलिए, आपको टीम इंडिया का एशिया कप में हर देश के खिलाफ रिकॉर्ड बताते हैं।