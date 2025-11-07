पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंचा भारत, देखें एक टीम के खिलाफ किसने दर्ज की सबसे ज्यादा जीत

भारत ने दूसरी बार किया ये कारनामा

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 22वां टी20 मैच हराया, वहीं इससे पहले टी20 में टीम इंडिया श्रीलंका को 23 बार धूल चटा चुकी है। हालांकि भारत को नंबर-1 बनने के लिए इंतजार करना होगा। इस लिस्ट में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पर 24 जीत के साथ टॉप पर है। भारत ऑस्ट्रेलिया को आखिरी टी20 में हराता भी है तो भी वह पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर पाएगा।