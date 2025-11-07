पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंचा भारत, देखें एक टीम के खिलाफ किसने दर्ज की सबसे ज्यादा जीत

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में हराकर कंगारुओं पर इस फॉर्मेंट में कुल 22वीं जीत दर्ज की। इसी के साथ सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही। यह रिकॉर्ड है एक टीम के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने का।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 22वां टी20 मैच हराया, वहीं इससे पहले टी20 में टीम इंडिया श्रीलंका को 23 बार धूल चटा चुकी है। हालांकि भारत को नंबर-1 बनने के लिए इंतजार करना होगा। इस लिस्ट में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पर 24 जीत के साथ टॉप पर है। भारत ऑस्ट्रेलिया को आखिरी टी20 में हराता भी है तो भी वह पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर पाएगा।
पाकिस्तान के नाम टी20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक 24 बार धूल चटाई है।
न्यूजीलैंड की टीम भी लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को इस फॉर्मेट में 23 बार हराया है। टी20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर रही है।
इंग्लैंड की टीम लिस्ट में 21 जीत के साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 31 में से 21 मुकाबलों में धूल चटाई है। पाकिस्तान लिस्ट में भले ही नंबर-1 पर है, मगर उन्हें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त मिलती आई है।