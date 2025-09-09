इस बार के एशिया कप में टूट सकते हैं ये 5 रिकॉर्ड, विराट कोहली के 2 कीर्तिमान खतरे में

भारत और श्रीलंका के पास सुनहरा मौका

भारत और श्रीलंका के पास दो टी20 एशिया कप जीतने का मौका है। भारत ने 2016 में और श्रीलंका ने 2022 में टी20 एशिया कप जीता था। अगर इंडिया और श्रीलंका में से कोई भी टीम इस बार टी20 एशिया कप जीतेगी तो वह वनडे और टी20 फॉर्मेट में एक से ज्यादा एशिय कप जीतने वाली टीम बन जाएगी।