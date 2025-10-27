IND vs AUS टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, रोहित लिस्ट में फिसड्डी; कोहली हैं बेमिसाल

लिस्ट में रोहित हैं फिसड्डी

लिस्ट में रोहित शर्मा फिसड्डी हैं। वह 484 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 टी20 मैच खेले, जिसमें 28.47 का औसत रहा। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया।