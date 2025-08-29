सूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स: 78 T20I के बाद कौन किससे आगे? आंकड़े हैरान कर देंगे

सूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स

सूर्यकुमार यादव और एबी डी विलियर्स को मिस्टर 360 भी कहा जाता है क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने में माहिर हैं। इनकी ये काबिलियत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आईए 78 टी20आई के बाद दोनों के आंकड़ों की तुलना करते हैं।