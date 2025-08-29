Suryakumar Yadav vs AB de Villiers comparing their stats after 78 T20Is This Will Surprise You सूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स: 78 T20I के बाद कौन किससे आगे? आंकड़े हैरान कर देंगे
Hindi Newsफोटोखेलसूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स: 78 T20I के बाद कौन किससे आगे? आंकड़े हैरान कर देंगे

सूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स: 78 T20I के बाद कौन किससे आगे? आंकड़े हैरान कर देंगे

सूर्यकुमार यादव और एबी डी विलियर्स को मिस्टर 360 भी कहा जाता है क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने में माहिर हैं। इनकी ये काबिलियत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आईए 78 टी20आई के बाद दोनों के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

Lokesh KheraFri, 29 Aug 2025 07:46 AM
सूर्यकुमार यादव vs एबी डी विलियर्स

सूर्यकुमार यादव के 78T20I के बाद कितने रन?

78 टी20I मैचों के बाद सूर्यकुमार के नाम 40.79 की शानदार औसत से 2,570 रन दर्ज थे। वह रनों और औसत दोनों ही मामलों में साउथ अफ्रीका के पूर्व विस्टफोटक प्लेयर एबी डी विलियर्स से आगे हैं।

एबी डी विलियर्स के सूर्यकुमार यादव से कम रन

78 T20I के बाद जहां सूर्यकुमार यादव के खाते में 2570 रन हैं, वहीं एबी डी विलियर्स ने इतने मैचों में 26.12 की औसत के साथ 1672 ही रन बनाए थे।

सूर्यकुमार यादव स्ट्राइक रेट के मामले में भी जीते

78 T20I में सूर्यकुमार यादव ने 2570 रन 167.86 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं, वहीं डी विलियर्स का स्ट्राइक रेट इस दौरान हैरान कर देने वाला था।

एबी डी विलियर्स यहां भी पीछे

स्ट्राइक रेट के मामले में एबी डी विलियर्स सूर्यकुमार यादव से काफी पीछे नजर आए। 78 T20I के बाद डी विलियर्स का स्ट्राइक रेट 135.2 का था।

किसके नाम सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर

सूर्यकुमार यादव के नाम 78 T20I के बाद 25 फिफ्टी 50 स्कोर है। उन्होंने इस दौरान 21 अर्धशतक जड़े, वहीं 4 बार वह ट्रिपल डिजिट के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहे।

एबी डी विलियर्स ने 10 बार ही किया ये कमाल

एबी डी विलियर्स अपने 78 T20I के करियर में मात्र 10 ही बार 50 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 79 का था। डी विलियर्स के नाम टी20 इंटरनेशनल में कोई शतक नहीं है।

सूर्यकुमार यादव SIX के मामले में भी आगे

सूर्यकुमार यादव ने 78 T20I के बाद जहां 145 छक्के जड़े थे, वहीं डी विलियर्स 100 छक्कों का भी आंकड़ा नहीं छू पाए।

एबी डी विलियर्स ने जड़े कितने छक्के

78 T20I के बाद एबी डी विलियर्स के नाम मात्र 60 ही छक्के थे। वह सूर्यकुमार यादव से छक्कों की तुलना में काफी पीछे रह गए।

