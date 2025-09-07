एशिया कप में कीर्तिमान रचने की दहलीज पर सूर्यकुमार, मैक्सवेल और पूरन का टूटेगा रिकॉर्ड!

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव टी20 एशिया कप 2025 में कीर्तिमान रचने की दहलीज पर हैं। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवें सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्या 83 मैचों में 146 लगा चुके हैं। वह T20I में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की सूची में फिलहाल सातवें पायदान पर हैं। उन्हें टॉप 5 में एंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। सूर्या आगामी टूर्नामेंट में अगर चार छक्के लगाने में कामयाब रहे तो दोनों से आगे निकल जाएंगे। मैक्सवेल ने 124 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 148 जमाए हैं और छठे नंबर पर हैं। पूरन 106 मैचों में 149 रन ठोककर पाचवें स्थान पर हैं।