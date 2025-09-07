एशिया कप में कीर्तिमान रचने की दहलीज पर सूर्यकुमार, मैक्सवेल और पूरन का टूटेगा रिकॉर्ड!

सूर्यकुमार यादव टी20 एशिया कप 2025 में कीर्तिमान रचने की दहलीज पर हैं। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवें सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्या 83 मैचों में 146 लगा चुके हैं। वह T20I में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की सूची में फिलहाल सातवें पायदान पर हैं। उन्हें टॉप 5 में एंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। सूर्या आगामी टूर्नामेंट में अगर चार छक्के लगाने में कामयाब रहे तो दोनों से आगे निकल जाएंगे। मैक्सवेल ने 124 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 148 जमाए हैं और छठे नंबर पर हैं। पूरन 106 मैचों में 149 रन ठोककर पाचवें स्थान पर हैं।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने 159 मुकाबलों में 205 सिक्स लगाए। उनके अलावा अब तक कोई भी बल्लेबाज 200 का आंकड़ा नहीं छू सका। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मुहम्मद वसीम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वसीम ने 82 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 180 छक्के लगाए हैं। यूएई की टीम आगामी एशिया कप में खेलेगी।
न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने सबसे छोटे फॉर्मेट में 173 सिक्स जड़े। उन्होंने 122 मैचों में यह कारनामा अंजाम दिया। गुप्टिल इंटरनेसनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
इंग्लैंड के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 137 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 160 सिक्स उड़ाए हैं।