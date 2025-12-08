Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलसूर्यकुमार यादव इतिहास रचने की दहलीज पर, रोहित और विराट को पछाड़कर बनेंगे नंबर-1 भारतीय!

सूर्यकुमार यादव इतिहास रचने की दहलीज पर, रोहित और विराट को पछाड़कर बनेंगे नंबर-1 भारतीय!

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज मंगलवार से शुरू होने जा रही है। पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक में होगा। जानिए, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर कौन हैं?

Md.Akram Dec 08, 2025 03:44 pm IST
1/5

डेविड मिलर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम दर्ज है। उन्होंने 25 मुकाबलों में 34.93 के औसत से 524 रन बनाए हैं। मिलर भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका स्कॉड का हिस्सा हैं।

2/5

रोहित शर्मा

सूची में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 18 टी20 मैचों में 429 रन बनाए, जिसमें 26.81 का औसत है।'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

3/5

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 मैचों में 394 रन बनाए। उनका 14 मुकाबलों में 39.40 का औसत रहा है। रोहित की तरह कोहली ने भी टेस्ट और T20I को अलिवदा कह दिया है।

4/5

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव लिस्ट में फिलहाल चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक 11 टी20 मुकाबलों में 372 रन जोड़े हैं, जिसमें 41.33 का औसत है। वह इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। सूर्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय प्लेयर बन सकते हैं। उन्हें रोहित को पछाड़ने के लिए सिर्फ 58 रनों की दरकार है। सूर्यकुमार को ओवरलिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए सीरीज में 153 रनों की जरूरत हैं। वहीं, भारतीय कप्तान को कोहली से आगे निकलने के लिए केवल 23 रन चाहिए।

5/5

क्विंटन डिकॉक

फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 11 टी20 मैचों में 351 रन जुटाए हैं। उनका औसत 43.87 का है। डिकॉक 9 दिसंबर से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में एक्शन में दिखेंगे।

