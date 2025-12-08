सूर्यकुमार यादव इतिहास रचने की दहलीज पर, रोहित और विराट को पछाड़कर बनेंगे नंबर-1 भारतीय!

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव लिस्ट में फिलहाल चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक 11 टी20 मुकाबलों में 372 रन जोड़े हैं, जिसमें 41.33 का औसत है। वह इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। सूर्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय प्लेयर बन सकते हैं। उन्हें रोहित को पछाड़ने के लिए सिर्फ 58 रनों की दरकार है। सूर्यकुमार को ओवरलिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए सीरीज में 153 रनों की जरूरत हैं। वहीं, भारतीय कप्तान को कोहली से आगे निकलने के लिए केवल 23 रन चाहिए।