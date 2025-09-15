धोनी, रोहित के क्लब में सूर्यकुमार यादव; पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भारतीय कप्तानों का लेखा-जोखा

सूर्या ने खेली कप्तानी पारी

सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 47 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली। मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि वह आखिर तक पिच पर रहते हुए भारत को जीत दिलाकर ही लौटना चाहते थे। वह इसमें सफल भी रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाया था। जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 47 रनों की पारी खेली और वह नॉटआउट रहे। उनके अलावा ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन की तूफानी पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी 31 रन बनाए।