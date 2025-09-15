suryakumar yadav enters in dhoni rohit s club with win indian captains record in t20i against Pakistan ind vs pak धोनी, रोहित के क्लब में सूर्यकुमार यादव; पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भारतीय कप्तानों का लेखा-जोखा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलधोनी, रोहित के क्लब में सूर्यकुमार यादव; पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भारतीय कप्तानों का लेखा-जोखा

धोनी, रोहित के क्लब में सूर्यकुमार यादव; पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भारतीय कप्तानों का लेखा-जोखा

भारत ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के ग्रुप मैच में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ टी20 में जीत हासिल करने वाले कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए। पाकिस्तान ने 128 रन का लक्ष्य दिया था जिसे भारत ने 7 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया।

Chandra Prakash PandeyMon, 15 Sep 2025 04:50 PM
1/5

महेंद्र सिंह धोनी

भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टी20 मैच खेले हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 8 टी20 मैच खेले, जिनमें 6 में जीत मिली। 1 मैच में हार मिली और एक मैच टाई रहा था।

2/5

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की। इनमें से 3 में भारत को जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा था।

3/5

विराट कोहली

विराट कोहली को बतौर कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक टी20 मैच खेलने का मौका मिला। वह टी20 में भारत के अब तक के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जीत नहीं मिल सकी। कोहली ने 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में कप्तानी की थी लेकिन भारत को उस मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

4/5

सूर्यकुमार यादव

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पड़ोसी देश के खिलाफ भारत का पहला मैच था। चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी कप्तानी में पहले ही मैच में सूर्यकुमार यादव ने जीत हासिल की। इस तरह वह टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए।

5/5

सूर्या ने खेली कप्तानी पारी

सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 47 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली। मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि वह आखिर तक पिच पर रहते हुए भारत को जीत दिलाकर ही लौटना चाहते थे। वह इसमें सफल भी रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाया था। जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 47 रनों की पारी खेली और वह नॉटआउट रहे। उनके अलावा ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन की तूफानी पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी 31 रन बनाए।

Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav India Vs Pakistan Virat Kohli