सूर्यकुमार यादव ने तोड़ा रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड, नंबर-1 भारतीय बन रचा इतिहास

युवराज सिंह

बात छक्के जड़ने की हो और उसमें युवराज सिंह का नाम ना आएं ऐसा हो नहीं सकता। युवी ने अपने टी20 करियर में SENA देशों में 26 छक्के जड़े। वह लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं। उनके ऊपर केएल राहुल 28 छक्कों के साथ मौजूद हैं।