सूर्यकुमार यादव बने T20I क्रिकेट के 5वें सबसे बड़े सिक्स हिटर, जानिए कौन-कौन है लिस्ट में पहले से शामिल

रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से ज्यादा छक्के जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। टी20आई क्रिकेट के सबसे बड़े सिक्सर किंग रोहित शर्मा ही हैं, जिन्होंने 205 छक्के जड़े हैं।
यूएई के मुहम्मद वसीम ने 187 छक्के अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं और वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े सिक्स हिटर हैं। सबसे तेज 150 छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है।
न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर मार्टिन गप्टिल के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 173 छक्के दर्ज हैं। वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं। हालांकि, उनका रिकॉर्ड जोस बटलर तोड़ सकते है, जो उनसे 1 छक्का दूर हैं।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने 172 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं। वे अभी चौथे नंबर पर हैं, लेकिन दो छक्के जड़ते ही वे तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। गप्टिल के नाम 173 छक्के दर्ज हैं। एक छक्के के साथ वे उनकी बराबरी कर लेंगे।
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। वे पांचवें ही ऐसे बल्लेबाज भी बने हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 छक्के पूरे किए हैं। सूर्या दूसरे सबसे तेज गति से 150 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे मुहम्मद वसीम हैं। फुल मेंबर्स नेशन्स में सूर्या पहले बल्लेबाज हैं।