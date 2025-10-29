सूर्यकुमार यादव बने T20I क्रिकेट के 5वें सबसे बड़े सिक्स हिटर, जानिए कौन-कौन है लिस्ट में पहले से शामिल

सूर्या बने पांचवें सबसे बड़े सिक्सर किंग

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। वे पांचवें ही ऐसे बल्लेबाज भी बने हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 छक्के पूरे किए हैं। सूर्या दूसरे सबसे तेज गति से 150 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे मुहम्मद वसीम हैं। फुल मेंबर्स नेशन्स में सूर्या पहले बल्लेबाज हैं।