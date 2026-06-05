सूर्यकुमार यादव नंबर-3, रोहित विराट टॉप-2 में, देखिए T-20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर कौन-कौन?

विराट कोहली

भारत की ओर से T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली ने भारत के लिए कुल 125 मैच 2010 से 2024 के बीच खेले, जिसकी 117 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट के साथ कल 4188 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 122 रन रहा। उन्होंने अपने करियर में 38 अर्धशतक और एक शतक लगाया।