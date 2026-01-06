स्टीव स्मिथ ने तोड़ डाला राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, देखें सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पांचवे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवे और आखिरी टेस्ट में सेंचुरी लगाई। यह उनके टेस्ट करियर का 37वां शतक था। स्मिथ तीसरे दिन स्टंप्स के समय 205 गेंदों में 129 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 15 चौके और एक सिक्स है। उन्होंने अपने 123वें टेस्ट में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 26 शतक मारे।