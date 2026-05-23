SRH के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी नहीं दिखाते दम तो टॉप-2 में क्वालीफाई नहीं कर पाती RCB? जानिए किन महारथियों ने बचाई साख

वेंकटेश अय्यर

256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाटा पिच पर भी आरसीबी की टीम के लिए यह आशंका थी कि कहीं तेज गति से रन बनाने के चक्कर में टीम जल्दी आउट ना हो जाए और बड़ें अंतर से ना हार जाए। लेकिन इस दुविधा को वेंकटेश अय्यर ने दूर किया और 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 44 रनों की पारी खेली। उन्होंने आरसीबी के लिए एक अच्छी टोन जरूरी रन तक पहुंचने के लिए सेट की। वेंकटेश अय्यर प्रदर्शन- 19 गेंदों में 44 रन, चार चौके, चार छक्के, 231.58 का स्ट्राइक रेट।