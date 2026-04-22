IPL मैच में आखिरी ओवर में 3 विकेट निकालने वाले 5 स्पिनर, हर्ष दुबे से पहले इन्होंने किया है ये कमाल

एडम जैम्पा बने थे दूसरे स्पिनर

आईपीएल के इतिहास में 8 साल बाद ऐसा संयोग बना था, जब किसी स्पिनर ने आखिरी ओवर में 3 विकेट निकाले थे। ए़डम जैम्पा ने वाइजैग में 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट आखिरी ओवर में चटकाए थे।