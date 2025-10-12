WODI में 5000 रनों के 'गोल्डन क्लब' में स्मृति मंधाना भी शामिल, यहां देखें 5 धुरंधरों की लिस्ट

मंधाना ने किया करिश्मा

स्मृति मंधाना ने उन महान बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बना ली है, जिन्होंने वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। वह सबसे कम पारियों में, सबसे कम गेंदों में और सबसे कम उम्र में 5000 रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। इस लिस्ट में एक भारतीय बल्लेबाज पहले से शामिल है, जो शीर्ष पर है। कौन-कौन इस लिस्ट का हिस्सा हैं? जानिए