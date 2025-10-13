स्मृति मंधाना तोड़ रहीं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बल्ला उगल रहा आग

5000 रन क्लब में सबसे कम उम्र में एंट्री

स्मृति मंधाना महिला वनडे में 5 हजार रन बनाने वाली दुनिया की पांचवीं बल्लेबाज बनी हैं। उनके अलावा मिताली राज, सीएम एडवर्ड्स, एसडब्लू बेट्स और एसआर टेलर ही ये उपलब्धि हासिल की हैं। महिला क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा वनडे रन का रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम है जिन्होंने 7805 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में 5000 वनडे रन का कारनामा किया है और ऐसा करने वाली वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज हैं।