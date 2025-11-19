शुभमन गिल ने खतरे में डाला कोहली और गांगुली का रिकॉर्ड, देखें टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 5 भारतीय कप्तान

शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। गिल को कोहली और गांगुली से आगे निकलने के लिए सिर्फ तीन सिक्स की जरूरत है। उन्होंने अब तक 14 पारियों में 15 सिक्स ठोके हैं। गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट की पहली पारी में 3 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। गिल को गर्दन में ऐंठन के कारण कोलकाता टेस्ट के बीच से हटना पड़ा। वह दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे। उनके गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है, जो 22 नवंबर से शुरू होगा।