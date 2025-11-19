शुभमन गिल ने खतरे में डाला कोहली और गांगुली का रिकॉर्ड, देखें टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 5 भारतीय कप्तान

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है। धोनी ने 96 पारियों में 51 सिक्स उड़ाए। उनके अलावा कोई भी भारतीय कप्तान 50 सिक्स का आंकड़ा नहीं छू सका।
सूची में दूसरे नंबर पर 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने कप्तान के रूप में 42 पारियों में 25 छक्के जमाए। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
पूर्व कप्तान विराट कोहली और सौरव गांगुली संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 113 पारियों में 17 सिक्स लगाए जबकि गांगुली ने 75 पारियों में इतने छक्के उड़ाए। दोनों का रिकॉर्ड अब खतरे में है।
भारतीय टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। गिल को कोहली और गांगुली से आगे निकलने के लिए सिर्फ तीन सिक्स की जरूरत है। उन्होंने अब तक 14 पारियों में 15 सिक्स ठोके हैं। गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट की पहली पारी में 3 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। गिल को गर्दन में ऐंठन के कारण कोलकाता टेस्ट के बीच से हटना पड़ा। वह दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे। उनके गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है, जो 22 नवंबर से शुरू होगा।
फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर मंसूर अली खान पटौदी हैं। पटौदी ने टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान 14 छक्के जड़े। उन्होंने 73 पारियों में ऐसा किया था।