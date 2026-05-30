विराट कोहली को पीछे करने के लिए शुभमन गिल ने जड़ दिए 15 चौके, अब देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक चौके लगाने वाले टॉप-5 बैटर

शुभमन गिल

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान अब शुभमन गिल पहुंच गए हैं। कल के मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने विराट कोहली को पीछे कर दिया है। गिल ने इस सीजन अब तक कुल 15 पारियां खेली हैं, जिसमें 72 चौके जड़ दिए हैं। गिल ने इस सीजन 722 रन बनाए हैं।