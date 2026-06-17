दूसरे ODI से पहले कप्तान गिल, रोहित शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों ने की जोरदार प्रैक्टिस, देखिए तस्वीरें

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच में बुधवार को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा।
यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।
इस मैच के लिए भारतीय टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने मैच से पहले जमकर प्रैक्टिस की है।
मैच से पूर्व प्रैक्टिस में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पसीना बहाते दिखे हैं। भारत के इस सलामी बल्लेबाज ने काफी इंटेस प्रैक्टिस की है।
रोहित शर्मा ने भी मैच से एक दिन पहले इकाना स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया और खूब प्रैक्टिस की।
भारतीय टीम के अन्य गेंदबाज और बल्लेबाज भी शानदार प्रैक्टिस करते नजर आए।
भारत की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था, अब दूसरे वनडे में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।