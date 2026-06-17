दूसरे ODI से पहले कप्तान गिल, रोहित शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों ने की जोरदार प्रैक्टिस, देखिए तस्वीरें

दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी इंडिया

भारत की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था, अब दूसरे वनडे में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।