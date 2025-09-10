सचिन, कोहली और युवराज के क्लब में शुभमन गिल; 25 की उम्र में किया कमाल

सचिन तेंदुलकर

शुभमन गिल 8 सितंबर को 26 साल के हो गए। इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और युवराज सिंह के एलिट क्लब में भी शामिल हो गए। 26 वर्ष के होने से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की एलिट लिस्ट। लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का नाम हैं। उन्होंने 26 वर्ष का होने से पहले ही भारत के लिए 12978 रन बनाए। उन्होंने ये रन 309 पारियों में बनाए। इस दौरान उन्होंने 40 अंतरराष्ट्रीय शतक भी ठोके थे।