Shubman Gill joins the elite club of Sachin Tendulkar Virat Kohli and Yuvraj Singh did wonders at the age of 25 सचिन, कोहली और युवराज के क्लब में शुभमन गिल; 25 की उम्र में किया कमाल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलसचिन, कोहली और युवराज के क्लब में शुभमन गिल; 25 की उम्र में किया कमाल

सचिन, कोहली और युवराज के क्लब में शुभमन गिल; 25 की उम्र में किया कमाल

शुभमन गिल टेस्ट कप्तान बनने के बाद एक अलग ही अवतार में दिखे। कप्तानी में बल्लेबाजी जैसे और भी निखर गई। उसके बाद उनकी टी20 टीम में भी वापसी हुई और वो भी बतौर उपकप्तान। इस बीच वह 25 की उम्र में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

Chandra Prakash PandeyWed, 10 Sep 2025 10:43 AM
1/5

सचिन तेंदुलकर

शुभमन गिल 8 सितंबर को 26 साल के हो गए। इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और युवराज सिंह के एलिट क्लब में भी शामिल हो गए। 26 वर्ष के होने से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की एलिट लिस्ट। लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का नाम हैं। उन्होंने 26 वर्ष का होने से पहले ही भारत के लिए 12978 रन बनाए। उन्होंने ये रन 309 पारियों में बनाए। इस दौरान उन्होंने 40 अंतरराष्ट्रीय शतक भी ठोके थे।

2/5

विराट कोहली

26 वर्ष की उम्र से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में किंग कोहली दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली ने 211 पारियों में 8728 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 26 शतक जड़े।

3/5

युवराज सिंह

लिस्ट में तीसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र से पहले भारत के लिए 211 पारियों में 6661 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक निकले थे।

4/5

शुभमन गिल

26 वर्ष की उम्र से पहले 6000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाले शुभमन गिल भारत के चौथे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 145 पारियों में 6000 रन बनाए हैं। इसमें 18 शतक शामिल हैं।

5/5

युवराज से कम पारी मगर शतक ज्यादा

शुभमन गिल ने इस लिस्ट में मौजूद युवराज सिंह के मुकाबले कम पारियों में 6000 रन वाले क्लब में एंट्री ली। युवराज ने जहां 26 की उम्र से पहले 211 पारियों में 6661 रन बनाए वहीं गिल ने 145 पारियों में 6000 रन पूरे किए। इस दौरान युवी ने 11 शतक जड़े जबकि गिल ने कम पारियों के बावजूद उनसे ज्यादा 18 शतक जड़े।

Shubman Gill Sachin Tendulkar Virat Kohli Yuvraj Singh