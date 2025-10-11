शुभमन गिल ने तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, देखें कप्तानों की धाकड़ लिस्ट; दूसरे नंबर पर गावस्कर

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे शानादर शतक जमाया। उन्होंने दिल्ली के अरुण जटेली स्टेडियम में 196 गेंदों में नाबाद 129 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल हैं। यह गिल के टेस्ट करियर का 10वां और बतौर कप्तान पांचवां शतक है। जून 2025 में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने वाले गिल ने एक जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया है।
गिल टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे कम पारियों में पांच सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ियों की धाकड़ लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 12 पारियों में ऐसा किया। गिल ने पहली बार इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी संभाली, जहां उन्होंने चार शतक लगाए।
गिल ने महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का रिकर्ड तोड़ा है। ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान 13 टेस्ट पारियों में पांच शतक लगाए थे। वहीं, ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैचों में कुल 29 सेंचुरी लगाईं।
टेस्ट में कप्तान के रूप सबसे कम पारियों में पांच सेंचुरी लगाने वालों की सूची में एलेस्टेयर कुक शीर्ष पर काबिज हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुक ने महज 9 पारियों में यह कमाल किया था। कुक ने अपने करियर में 161 टेस्ट खेले और कुल 33 शतक ठोके।
भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। गावस्कर ने बतौर कप्तान पांच टेस्ट शतक 10 पारियों में जमाए थे। गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों में कुल 34 सेंचुरी ठोकीं।