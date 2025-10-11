शुभमन गिल ने तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, देखें कप्तानों की धाकड़ लिस्ट; दूसरे नंबर पर गावस्कर

गिल ने नाबाद शतक लगाया

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे शानादर शतक जमाया। उन्होंने दिल्ली के अरुण जटेली स्टेडियम में 196 गेंदों में नाबाद 129 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल हैं। यह गिल के टेस्ट करियर का 10वां और बतौर कप्तान पांचवां शतक है। जून 2025 में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने वाले गिल ने एक जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया है।