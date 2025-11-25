सलमान आगा ने राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, देखें एक साल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

राहुल द्रविड़ ने 1999 में 53 मैच खेलकर 26 साल पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस दौरान टी20 नहीं होते थे। राहुल द्रविड़ ने उस साल 10 टेस्ट और 43 वनडे खेले थे। अगले ही साल 2000 में पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने भी इतने ही मैच खेलकर द्रविड़ की बराबरी की थी।