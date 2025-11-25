Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलसलमान आगा ने राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, देखें एक साल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

सलमान आगा ने राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, देखें एक साल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

पाकिस्तान के सलमान आगा ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने राहुल द्रविड़ का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचा है।

Lokesh KheraTue, 25 Nov 2025 10:43 AM
1/5

सलमान अली आगा

पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान आगा ने 2025 में पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्मेट में हर मैच खेला है, जिससे वह एक कैलेंडर ईयर में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं।

2/5

सलमान आगा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सलमान अली आगा ने इस साल 5 टेस्ट, 17 वनडे और 32 टी20 मैच मिलाकर कुल 54 मैच खेले हैं। एक कैलेंडर ईयर में यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेले गए यह अभी तक के सबसे अधिक मैच हैं। सलमान आगा ने इस मामले में राहुल द्रविड़ का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।

3/5

राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

राहुल द्रविड़ ने 1999 में 53 मैच खेलकर 26 साल पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस दौरान टी20 नहीं होते थे। राहुल द्रविड़ ने उस साल 10 टेस्ट और 43 वनडे खेले थे। अगले ही साल 2000 में पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने भी इतने ही मैच खेलकर द्रविड़ की बराबरी की थी।

4/5

एमएस धोनी भी लिस्ट में&nbsp;

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी भी इस लिस्ट में 53 मैच खेलकर मौजूद हैं। उन्होंने इतने मैच 2007 में खेले गए थे, जब उन्हें पहले टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया गया था। धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया वह वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही थी।

5/5

सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले हासिल किया था ये मुकाम

एक साल में 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का माइलस्टोन सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 1997 में हासिल किया था। सचिन ने उस साल 12 टेस्ट और 39 वनडे समेत कुल 51 मैच खेले थे।

Rahul Dravid Sachin Tendulkar Ms Dhoni