टीम इंडिया की नई जर्सी में दिखे सचिन तेंदुलकर, लोगों ने कहा- हमें इस यंगस्टर की जरूरत है, देखिए तस्वीरें

हजारों की संख्या में कमेंट

सचिन तेंदुलकर की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में कमेंट आए हैं। सचिन ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है- घुमावदार ट्रैक पर केवल सर्वश्रेष्ठ पर ही भरोसा करें। साथ ही अपोलो टायर को टैग किया है, जिससे यह समझ आता है कि यह तस्वीरें एक तरह से कंपनी का प्रचार करने के लिए भी ली गई हैं। सचिन तेंदुलकर ने पार्टनरशिप का भी टैग लगाया है।