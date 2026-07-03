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टीम इंडिया की नई जर्सी में दिखे सचिन तेंदुलकर, लोगों ने कहा- हमें इस यंगस्टर की जरूरत है, देखिए तस्वीरें

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वे भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को खूब प्यार मिल रहा है। आप भी देखिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 03, 2026 09:10 pm IST
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टीम इंडिया की जर्सी में दिखे सचिन

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वे भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं।

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मैदान पर एंट्री करने का पोज

सचिन ने इन तस्वीरों के साथ स्टीकर लेस बल्ला भी रखा है और मैदान पर एंट्री करने के पोज में नजर आ रहे हैं।

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लोगों की आ रही हैं प्रतिक्रियाएं

सचिन तेंदुलकर द्वारा भारतीय टीम की नई जर्सी में शेयर की गई ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उनकी पोस्ट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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हमें यही यंगस्टर चाहिए

एक यूजर ने सचिन तेंदुलकर की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- हमें, अब इस यंगस्टर की जरूरत है। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि हमेशा क्रिकेट के भगवान को प्यार रहेगा।

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हजारों की संख्या में कमेंट

सचिन तेंदुलकर की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में कमेंट आए हैं। सचिन ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है- घुमावदार ट्रैक पर केवल सर्वश्रेष्ठ पर ही भरोसा करें। साथ ही अपोलो टायर को टैग किया है, जिससे यह समझ आता है कि यह तस्वीरें एक तरह से कंपनी का प्रचार करने के लिए भी ली गई हैं। सचिन तेंदुलकर ने पार्टनरशिप का भी टैग लगाया है।

Sachin Tendulkar
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