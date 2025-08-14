सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानिए कौन है सानिया चंडोक? सारा से भी है खास दोस्ती

अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2020-21 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2021 में मुंबई की टीम की ओर से टी20 डेब्यू किया। अर्जुन ने फर्स्ट क्लास और ल‍िस्ट ए डेब्यू गोवा की ओर साल 2022 में किया। आईपीएल में अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने 5 मैचों में 3 विकेट लिए हैं।