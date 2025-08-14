सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानिए कौन है सानिया चंडोक? सारा से भी है खास दोस्ती

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बुधवार को मुंबई में निजी समारोह में सानिया चंडोक से सगाई की। हालांकि सगाई से जुड़ी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं लेकिन सानिया चंडोक की सारा तेंदुलकर के साथ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। सानिया बड़े कारोबारी घराने से आती है।
सानिया चंडोक सोशल मीडिया पर भी कम ही एक्टिव रहती हैं। घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है। सानिया चंडोक मुंबई की Mr. Paws Pet Spa एंड Store LLP में पार्टनर और डायरेक्टर हैं
सानिया चंडोक और सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर भी अच्छे दोस्त हैं। सारा ने सानिया के साथ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2020-21 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2021 में मुंबई की टीम की ओर से टी20 डेब्यू किया। अर्जुन ने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए डेब्यू गोवा की ओर साल 2022 में किया। आईपीएल में अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने 5 मैचों में 3 विकेट लिए हैं।