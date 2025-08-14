Sachin Tendulkar son Arjun Tendulkar gets engaged to Saaniya Chandok picture sara tendulkar सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानिए कौन है सानिया चंडोक? सारा से भी है खास दोस्ती
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलसचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानिए कौन है सानिया चंडोक? सारा से भी है खास दोस्ती

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, जानिए कौन है सानिया चंडोक? सारा से भी है खास दोस्ती

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है। बुधवार को अर्जुन तेंदुलकर की रवि घई की पोती सानिया चंडोक के साथ सगाई हुई। सगाई कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही इसमें मौजूद थे।

Himanshu SinghThu, 14 Aug 2025 10:59 PM
1/5

अर्जुन तेंदुलकर, सानिया चंडोक

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बुधवार को मुंबई में निजी समारोह में सानिया चंडोक से सगाई की। हालांकि सगाई से जुड़ी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं लेकिन सानिया चंडोक की सारा तेंदुलकर के साथ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

2/5

सानिया चंडोक

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। सानिया बड़े कारोबारी घराने से आती है।

3/5

सानिया चंडोक

सानिया चंडोक सोशल मीडिया पर भी कम ही एक्टिव रहती हैं। घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है। सान‍िया चंडोक मुंबई की Mr. Paws Pet Spa एंड Store LLP में पार्टनर और डायरेक्टर हैं

4/5

सानिया चंडोक, सारा तेंदुलकर

सानिया चंडोक और सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर भी अच्छे दोस्त हैं। सारा ने सानिया के साथ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

5/5

अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2020-21 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2021 में मुंबई की टीम की ओर से टी20 डेब्यू किया। अर्जुन ने फर्स्ट क्लास और ल‍िस्ट ए डेब्यू गोवा की ओर साल 2022 में किया। आईपीएल में अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने 5 मैचों में 3 विकेट लिए हैं।

Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar