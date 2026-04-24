सचिन तेंदुलकर के वो 10 रिकॉर्ड जो आज भी हैं अटूट, इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेंगे अमर

सचिन तेंदुलकर के नाम 15 हजार प्लस वनडे रन और 150 प्लस विकेट

सचिन तेंदुलकर का वनडे करियर शानदार रहा है, वह 50 ओवर फॉर्मेट में 15 हजार से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने करियर में खेले 463 मैचों में 18426 रन बनाए थे, जिसमें 49 शतक शामिल है। सचिन ने अपनी बॉलिंग के दम पर भी भारत को कई मैच जिताए। उनके नाम इस फॉर्मेट में 154 विकेट दर्ज हैं।