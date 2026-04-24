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सचिन तेंदुलकर के वो 10 रिकॉर्ड जो आज भी हैं अटूट, इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेंगे अमर

Sachin Tendulkar Birthday: सचिन तेंदुलकर आज यानी 24 अप्रैल 2026 को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके इस खास दिन पर हम आपके लिए मास्टर ब्लास्टर के 10 ऐसे रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं जो आज भी अटूट हैं।

Lokesh KheraApr 24, 2026 10:25 am IST
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सचिन तेंदुलकर का सबसे लंबा वनडे करियर

सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे लंबे वनडे करियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 22 साल 91 दिन वनडे क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने संन्यास लिया। इस दौरान उन्होंने कुल 463 मैच खेले। श्रीलंका के सनथ जयसूर्या उनके करीब पहुंचे थे जिन्होंने 21 साल 184 दिनों के करियर में 445 वनडे खेले, मगर वह भी सचिन के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए।

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सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा वनडे रन

सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे अधिक 18,426 वनडे रन बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विराट कोहली 14797 रनों के साथ इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। हालांकि अब वनडे क्रिकेट काफी कम खेला जाता है, जिस वजह से कोहली का सचिन का यह रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है।

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सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे अधिक 664 इंटरनेशनल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक समय पर ऐसा लगता था कि श्रीलंका के महेला जयवर्धने (652) इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, मगर वह भी चूक गए।

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सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 51 टेस्ट शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्टिव खिलाड़ियों में जो रूट 41 शतकों के साथ उनके पीछ हैं, मगर लगता नहीं कि वह सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे।

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सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे अधिक POTM

सचिन तेंदुलकर को उनके वनडे करियर में कुल 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनके अलावा कोई खिलाड़ी 50 बार भी ऐसा नहीं कर पाया। एक्टिव क्रिकेटरों में कोहली 45 प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड के साथ उनके पीछे हैं।

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सचिन तेंदुलकर के नाम 15 हजार प्लस वनडे रन और 150 प्लस विकेट

सचिन तेंदुलकर का वनडे करियर शानदार रहा है, वह 50 ओवर फॉर्मेट में 15 हजार से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने करियर में खेले 463 मैचों में 18426 रन बनाए थे, जिसमें 49 शतक शामिल है। सचिन ने अपनी बॉलिंग के दम पर भी भारत को कई मैच जिताए। उनके नाम इस फॉर्मेट में 154 विकेट दर्ज हैं।

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वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम वर्ल्ड कप में 2000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। 6 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से कुल 2278 रन निकले। इसके अलावा, सचिन तेंदुलकर के नाम एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे अधिक 673 रन बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

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सचिन तेंदुलकर का सबसे लंबा इंटरनेशनल करियर

1989 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे लंबे क्रिकेट करियर का रिकॉर्ड है। कम से कम 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह टॉप पर हैं। सचिन ने क्रिकेट की फील्ड पर कुल 24 साल 1 दिन का समय बिताया है, इस दौरान उन्होंने कुल 664 मैच खेले।

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सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के नाम सर्वाधिक 200 टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (188) उनके नजदीक पहुंचे, मगर 41 साल की उम्र में उन्होंने हार मान ली।

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सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन

सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 34357 इंटरनेशनल रन करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्टिव क्रिकेटरों में विराट कोहली 28215 रनों के साथ उनके पीछे हैं, मगर कोहली के लिए भी उनको पछाड़ पाना काफी मुश्किल है।

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