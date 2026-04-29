संजू सैमसन से आगे निकले रयान रिकेल्टन, देखें IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 विकेटकीपर

रियान रिकेल्टन

मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर रियान रिकेल्टन सूची में पांचवें पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को आईपीएल 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले। साउथ अफ्रीका के रिकेल्टन ने संजू सैमसन को पछाड़ दिया है। सैमसन ने आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से पंजाब किंग्स के विरुद्ध 63 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 12 चौके और सात छक्के जमाए। सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं।