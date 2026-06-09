रुतुराज गायकवाड़ ने की गंभीर-द्रविड़ के शतकों की बराबरी, देखिए लिस्ट-ए में सर्वाधिक सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय बैटर्स

भारत ए और श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ते हुए 101 रनों की पारी खेली है। इस खास पारी के साथ वे लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की एलीट फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय 40 से 60 ओवर के बीच के वनडे फॉर्मेट मैच शामिल होते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ए टीमों के रिकॉर्ड भी जोड़े जाते हैं।
लिस्ट ए क्रिेकट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 60 शतक लिस्ट में लगाए हैं और टॉप पर बने हुए हैं।
इस सूची में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में कुल 59 शतक लगाए हैं।
सूची में 37 शतकों के साथ रोहित शर्मा तीसरे, जबकि 31 शतकों के साथ सौरव गांगुली चौथे स्थान पर हैं।
शिखर धवन लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में कुल 30 शतक लगाए हैं।
अब रुतुराज गायकवाड़ ने आज के मैच में शतक लगाने के साथ ही गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है। गंभीर ने अपने करियर में लिस्ट ए क्रिकेट में कुल 21 शतक लगाए थे। अब रुतुराज गायकवाड़ ने भी 21 शतक लगा दिए हैं। दोनों खिलाड़ी लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से 6वें स्थान पर हैं। राहुल द्रविड़ भी 21 शतकों के साथ इसी स्थान पर हैं।