रुतुराज गायकवाड़ ने की गंभीर-द्रविड़ के शतकों की बराबरी, देखिए लिस्ट-ए में सर्वाधिक सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय बैटर्स

लिस्ट-ए में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बैटर

भारत ए और श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ते हुए 101 रनों की पारी खेली है। इस खास पारी के साथ वे लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की एलीट फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय 40 से 60 ओवर के बीच के वनडे फॉर्मेट मैच शामिल होते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ए टीमों के रिकॉर्ड भी जोड़े जाते हैं।