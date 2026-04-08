मुंबई इंडियंस की हार के 5 गुनहगार ये खिलाड़ी रहे, रोहित-सूर्या के अलावा इस प्लेयर ने भी दे दिया धोखा

दीपक चाहर

मुंबई इंडियंस की हार के सबसे बड़े गुनहगार दीपक चाहर कहे जा सकते हैं। पहले ओवर में कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस उम्मीद के साथ दी थी कि वे विकेट हासिल करके दें, लेकिन उनके पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल इस कदर टूटे कि 22 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 गेंदों को बाउंड्री के पार भेज दिया। दीपक ने इतनी खराब गेंदबाजी की कि फिर कप्तान का उन पर से भरोसा ही उठ गया और वापस गेंदबाजी पर नहीं लाए।