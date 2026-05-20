वैभव सूर्यवंशी का तांडव, 10 छक्के 7 चौके, 38 गेंदों में ठोक दिए 93 रन, 10 तस्वीरों में देखिए वंडर बॉय का स्वैग

19.1 ओवर में चेज कर लिए 221 रन

मंगलवार, 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया और 221 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा।