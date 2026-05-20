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वैभव सूर्यवंशी का तांडव, 10 छक्के 7 चौके, 38 गेंदों में ठोक दिए 93 रन, 10 तस्वीरों में देखिए वंडर बॉय का स्वैग

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 64वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 38 गेंदों में 93 रन बना दिए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके जड़े हैं। पिंक सिटी से बैटिंग के दौरान की उनकी कई स्वैग वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी देखिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 20, 2026 12:10 am IST
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राजस्थान ने लखनऊ को हराया

IPL 2026 के 64वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।

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19.1 ओवर में चेज कर लिए 221 रन

मंगलवार, 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया और 221 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा।

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वैभव सूर्यवंशी ने खेली दमदार पारी

राजस्थान रॉयल्स ने इस विशाल लक्ष्य को वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल की दमदार पारी की बदौलत 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया।

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देखने को मिला तांडव

जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में एक बार फिर वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का तांडव देखने को मिला।

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38 गेंदों में बनाए 93 रन

कल खेले गए इस मुकाबले में सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। वे शतक से चूक गए लेकिन टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

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चौके-छक्कों की बरसात कर दी

वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सभी गेंदबाजों को रडार पर लिया और जमकर चौके-छक्के बरसाए।

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10 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके जड़े

सूर्यवंशी ने इस मैच में एक दो नहीं बल्कि 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और 7 चौके भी जड़े। उनके कई शॉट बेहद आकर्षक थे।

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244.74 की स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 244.74 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की।

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पिक ऑफ द डे के लिए कई तस्वीरें

वैभव ने मैच के दौरान जब ताबड़तोड़ शॉट्स खेले तो कई तस्वीरें ऐसी आईं जिसे पिक ऑफ द डे के लिए पिक किया जा सकता है।

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पिंक सिटी में वैभव का स्वैग

सूर्यवंशी ने जयपुर में धमाल मचाते हुए ऐसे चौके- छक्के बरसाए कि बैटिंग के दौरान उनका स्वैग तस्वीरों में साफ दिखा।

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