पहले की RR के गेंदबाजों की धुआंधार पिटाई, फिर आउट होते ही रोने लगे, वैभव सूर्यवंशी की इमोशनल तस्वीरें देखिए

वैभव की पारी से जीता राजस्थान

बता दें कि मंगलवार को राजस्थान और लखनऊ के बीच खेले गए अहम मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दमदार पारी से टीम को जीत दिलाई। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ 221 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे वैभव और जुरैल की पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया।