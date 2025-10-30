रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में! बाबर आजम रचेंगे इतिहास; देखें T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, मगर वह अब इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में बाबर आजम उनके लिए खतरा बने हुए हैं। बाबर आजम इतिहास रचने की दहलीज पर हैं।
2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, मगर अभी भी वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। रोहित शर्मा ने अपने करियर में खेले 159 मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 4231 रन बनाए थे। मगर अब उनका यह रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ने की दहलीज पर हैं।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के नाम T20I क्रिकेट में अभी 4223 रन दर्ज हैं। उन्होंने 129 मैचों की 122 पारियों में 39.46 की औसत और 129.14 के स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम 36 अर्धशतक और 3 शतक दर्ज हैं। वह नंबर-1 बनने से मात्र 9 रन दूर हैं।
विराट कोहली T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 4188 रन बनाए थे। रोहित शर्मा की तरह कोहली भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं।
इंग्लैंड के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने टी20 करियर में अभी तक 3869 रन बनाए हैं।
आयरलैंट के पॉल स्टर्लिंग भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। अभी तक खेले 153 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 3710 रन बनाए हैं।