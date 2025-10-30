रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में! बाबर आजम रचेंगे इतिहास; देखें T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

रोहित शर्मा नंबर-1

2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, मगर अभी भी वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। रोहित शर्मा ने अपने करियर में खेले 159 मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 4231 रन बनाए थे। मगर अब उनका यह रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ने की दहलीज पर हैं।