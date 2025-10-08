रोहित शर्मा ने खतरे में डाला सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, देखें वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गांगुली को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। रोहित को गांगुली से आगे निकले सिए महज 54 रनों की जरूरत है। उनके खाते में अभी 273 वनडे मैचों में 11168 रन हैं, जिसमें 48.76 का औसत है। रोहित आगामी दौरे पर सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके रोहित से भारतीय वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है। उनकी जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है।