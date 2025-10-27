रोहित शर्मा ने खतरे में डाला युवराज का रिकॉर्ड, देखें सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 भारतीय

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा फिलहाल पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक 286 वनडे में 27 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल किए हैं। उन्होंने 27वां अवॉर्ड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में शतकीय पारी (125 गेंदों में नाबाद 121) खेलने के बाद जीता। रोहित एक और प्लेयर ऑफ द मैच जीतते ही युवराज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारत को अब 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेलनी है। रोहित भी टेस्ट और T20I को अलविदा कह चुके हैं।