रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने की दहलीज पर, खतरे में डेविड वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 61 छक्के ठोक चुके हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने भी इतने ही छक्के लगाए। रोहित अब इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों में अगर चार छक्के जड़ने में कामयाब रहे तो वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित ने रांची में साउथ अफ्रीका पहले वनडे में 57 रनों की पारी के दौरान तीन छक्के और पांच चौके जमाए। वह ना सिर्फ वनडे (352) बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स (645) लगाने वाले प्लेयर हैं।