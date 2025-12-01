Hindustan Hindi News
रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने की दहलीज पर, खतरे में डेविड वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में रोहित शर्मा एकमात्र भारतीय हैं। वह शीर्ष पर पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं। बेन स्टोक्स लिस्ट में फिसड्डी हैं।

Md.Akram Mon, 1 Dec 2025 03:04 PM
1/5

डेविड वॉर्नर

इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर वॉर्नर ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के सामने 64 सिक्स लगाए। हालांकि, वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड खतरे में है।

2/5

जोस बटलर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने अब तक साउथ अफ्रीका के सामने 63 सिक्स जमाए हैं।

3/5

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 61 छक्के ठोक चुके हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने भी इतने ही छक्के लगाए। रोहित अब इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों में अगर चार छक्के जड़ने में कामयाब रहे तो वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित ने रांची में साउथ अफ्रीका पहले वनडे में 57 रनों की पारी के दौरान तीन छक्के और पांच चौके जमाए। वह ना सिर्फ वनडे (352) बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स (645) लगाने वाले प्लेयर हैं।

4/5

मिचेल मार्श

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सामने 52 सिक्स उड़ाए हैं।

5/5

बेन स्टोक्स

फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं। स्टोक्स साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 50 छक्के जड़ चुके हैं।

