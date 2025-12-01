रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने की दहलीज पर, खतरे में डेविड वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर वॉर्नर ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के सामने 64 सिक्स लगाए। हालांकि, वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड खतरे में है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने अब तक साउथ अफ्रीका के सामने 63 सिक्स जमाए हैं।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 61 छक्के ठोक चुके हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने भी इतने ही छक्के लगाए। रोहित अब इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों में अगर चार छक्के जड़ने में कामयाब रहे तो वॉर्नर का धांसू रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित ने रांची में साउथ अफ्रीका पहले वनडे में 57 रनों की पारी के दौरान तीन छक्के और पांच चौके जमाए। वह ना सिर्फ वनडे (352) बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स (645) लगाने वाले प्लेयर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सामने 52 सिक्स उड़ाए हैं।
फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं। स्टोक्स साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 50 छक्के जड़ चुके हैं।