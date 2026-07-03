रोहित शर्मा नंबर 1, विराट दूसरे पर, धोनी का नामोनिशान नहीं, ये हैं टी-20I में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय कप्तान

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रेयस अय्यर ने भारतीय कप्तान के रूप में अपनी पहली फिफ्टी जड़ी है। इस एक अर्धशतक के साथ ही वे टी-20I भारत के संयुक्त रूप से पांचवें सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। आइए टॉप-5 की लिस्ट देख लेते हैं।
भारतीय टी-20 कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के नाम है। 2017 से 2024 तक रोहित शर्मा ने कुल 62 टी-20I मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की जिसमें 16 अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जोकि किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा सर्वाधिक है।
विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। किंग के नाम से क्रिकेट की दुनिया में मशहूर कोहली ने 2017 से 2021 तक कुल 50 टी-20I मैचों में भारत की कप्तानी की जिसमें उन्होंने कुल 13 अर्धशतक जड़े।
इस सूची में तीसरे स्थान पर साल 2026 में भारत को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने 2023 से 2026 तक कुल 52 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले।
इस सूची में चौथे स्थान पर शुभमन गिल का नाम है, जो भारत के टी-20 सेटअप से बाहर हो चुके हैं। वे भारत के टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं। गिल ने भारत के लिए साल 2024 में जिम्बाब्वे सीरीज में 5 मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें 2 अर्धशतक जड़े थे।
भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले कप्तानों की सूची में सुरेश रैना, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पांचवें स्थान पर हैं। इन तीनों ने एक-एक अर्धशतक लगाया है। रैना ने भारत के लिए तीन मैचों में जबकि केएल राहुल ने एक मैच में कप्तानी की है। श्रेयस अय्यर ने अब तक तीन मैचों में भारत की कप्तानी की है।
इस लिस्ट में भारत के महान कप्तानों में से एक गिन जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। उन्होंने बतौर कप्तान भारत के लिए टी-20 में 72 मैच खेले हैं, लेकिन उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो धोनी का कप्तानी का रिकॉर्ड भी खास नहीं है। उन्होंने 72 में से 41 मैच जीते हैं, जबकि 28 में हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच टाई रहा है और दो में कोई नतीजा नहीं निकला है। उनका ओवरऑल जीत प्रतिशत सिर्फ 59 का है, जो रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली से बहुत कम है।