रोहित शर्मा नंबर 1, विराट दूसरे पर, धोनी का नामोनिशान नहीं, ये हैं टी-20I में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय कप्तान

महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं

इस लिस्ट में भारत के महान कप्तानों में से एक गिन जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। उन्होंने बतौर कप्तान भारत के लिए टी-20 में 72 मैच खेले हैं, लेकिन उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो धोनी का कप्तानी का रिकॉर्ड भी खास नहीं है। उन्होंने 72 में से 41 मैच जीते हैं, जबकि 28 में हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच टाई रहा है और दो में कोई नतीजा नहीं निकला है। उनका ओवरऑल जीत प्रतिशत सिर्फ 59 का है, जो रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली से बहुत कम है।