रोहित नंबर-1, सूर्या नंबर-2, अभिषेक ने मारी टॉप-5 में एंट्री, ये हैं टी-20I में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर्स

अभिषेक शर्मा की टॉप-5 में एंट्री

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर में इस फॉर्मेट में 100 छक्के लगा लिए हैं।