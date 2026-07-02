रोहित नंबर-1, सूर्या नंबर-2, अभिषेक ने मारी टॉप-5 में एंट्री, ये हैं टी-20I में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर्स

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर में इस फॉर्मेट में 100 छक्के लगा लिए हैं।
ऐसे में आइए आज हम आपको टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की पूरी सूची को विस्तार से बताते हैं।
भारत के लिए सर्वाधिक टी-20I छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने अपने करियर में कुल 159 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 151 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 205 छक्के जड़े हैं। रोहित भारत के ही नहीं बल्कि टी-20I क्रिकेट में दुनिया के सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बैटर भी हैं।
रोहित शर्मा के बाद भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में कुल 113 मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में 179 छक्के जड़े हैं।
भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हार्दिक पांड्या का नाम है। उन्होंने अब तक कुल 138 मैच खेले हैं, जिसकी 109 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 126 छक्के लगाए हैं।
125 मैचों की 117 पारियों में 124 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने के साथ ही विराट कोहली इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
अभिषेक शर्मा 49 मैचों की 48 पारियों में 102 छक्के लगाने के साथ ही इस सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।
लोकेश राहुल का नाम भी इस सूची में शामिल है, जिन्होंने 72 मैचों की 68 पारियों में 99 छक्के अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में जड़े हैं।