रोहित शर्मा KKR के खिलाफ बने 'रन किंग', तोड़ा वॉर्नर का रिकॉर्ड; टॉप 5 में कोहली किस नंबर पर?

रोहित शर्मा

मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रोहित शर्मा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 1161 रन हैं। वह डेविड वॉर्नर को पछाड़कर 'रन किंग' बने हैं। रोहित ने आईपीएल 2026 में केकेआर के खिलाफ 38 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 78 रनों की पारी खेली। मुंबई ने 221 का टारगेट चेज करते हुए छह विकेट से जीत हासिल की।