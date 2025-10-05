रोहित शर्मा जैसा कप्तान ना कोई था और ना ही कोई आएगा! उनके ये रिकॉर्ड देख पोंटिंग-कोहली भी हिल जाएंगे

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। वहीं इंग्लैंड टूर से ठीक पहले उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। अब रोहित सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव है, मगर यहां भी उनसे कप्तानी छीन ली गई है।
अगर रोहित शर्मा के कैप्टेंसी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उसे देखकर तो यही लगता है कि उनके जैसा कप्तान ना कोई पहले था और ना ही आने वाले समय में आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर आईसीसी इवेंट तक रोहित शर्मा ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है।
सबसे पहले नजर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे सफल कप्तानों के रिकॉर्ड पर डालते हैं जिन्होंने कम से कम 100 मैचों में कप्तानी की है। इस लिस्ट में रिकी पोंटिंग, स्टीव वॉ और विराट कोहली जैसे दिग्गज कप्तान है, मगर यह सभी रोहित शर्मा से पीछे हैं। जी हां, रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 72.5 का रहा है, वहीं पोंटिंग 67.9 के साथ दूसरे, असगर अफगान 67.8 के साथ तीसरे, स्टीव वॉ 66.3 के साथ चौथे, हैंसी क्रोनिए 66 के साथ 5वें और विराट कोहली 63.4 प्रतिशत के साथ 6ठे नंबर पर हैं।
रोहित शर्मा का आईसीसी इवेंट में रिकॉर्ड और भी शानदार रहा है। कम से कम 20 मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह 87.1 के विनिंग पर्सेंटेज के साथ पहले पायदान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले रिकी पोंटिंग (78.4) दूसरे नंबर पर हैं।
वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का विनिंग पर्सेंटेज नंबर-1 बनने से थोड़ा कम रह गया। वनडे कम से कम 50 मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका विनिंग पर्सेंटेज 77.27 का है और वह दूसरे पायदान पर हैं। इस लिस्ट में नंबर-1 पर बैठे क्लाइव लॉयड (77.71) से वह मामूली अंतर से पीछे रह गए।