रोहित शर्मा जैसा कप्तान ना कोई था और ना ही कोई आएगा! उनके ये रिकॉर्ड देख पोंटिंग-कोहली भी हिल जाएंगे

रोहित शर्मा का बतौर कप्तान रिकॉर्ड

सबसे पहले नजर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे सफल कप्तानों के रिकॉर्ड पर डालते हैं जिन्होंने कम से कम 100 मैचों में कप्तानी की है। इस लिस्ट में रिकी पोंटिंग, स्टीव वॉ और विराट कोहली जैसे दिग्गज कप्तान है, मगर यह सभी रोहित शर्मा से पीछे हैं। जी हां, रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत का प्रतिशत 72.5 का रहा है, वहीं पोंटिंग 67.9 के साथ दूसरे, असगर अफगान 67.8 के साथ तीसरे, स्टीव वॉ 66.3 के साथ चौथे, हैंसी क्रोनिए 66 के साथ 5वें और विराट कोहली 63.4 प्रतिशत के साथ 6ठे नंबर पर हैं।