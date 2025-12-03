रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, देखें भारत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर

रोहित शर्मा

'हिटमैन'के नाम से मशहूर रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उनके खाते में फिलहाल भारत में 9005 इंटरनेशनल रन हैं। रोहित रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 9 हजारी बने। उन्होंने रायपुर वनडे में 8 गेंदों में 14 रन बनाए। उन्होंने भारत में 188 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 47.89 का औसत है। रोहित ने भी टेस्ट और T20I से संन्यास ले लिया है।