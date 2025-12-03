रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, देखें भारत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर

भारत की धरती पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। महान बल्लेबाज सचिन ने भारत में 258 मैच खेलने के बाद 14192 रन जोड़े, जिसमें 50.32 का औसत है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार क्रिकेट विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक भारत में 227 मैचों में 12475 रन बनाए हैं। उनका औसत 57.75 का है। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती दो वनडे (रांची, रायपुर) में शतक लगाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
'हिटमैन'के नाम से मशहूर रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उनके खाते में फिलहाल भारत में 9005 इंटरनेशनल रन हैं। रोहित रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 9 हजारी बने। उन्होंने रायपुर वनडे में 8 गेंदों में 14 रन बनाए। उन्होंने भारत में 188 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 47.89 का औसत है। रोहित ने भी टेस्ट और T20I से संन्यास ले लिया है।
रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज द्रविड़ ने अपने करियर में भारतीय सरजमीं पर 9004 रन बनाए। उन्होंने भारत में कुल 167 इंटरनेशनल मैच खेले। उनका औसत 47.89 का है।
फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने भारत में 145 मैचों में 7796 इंटरनेशनल रन बनाए। सहवाग का औसत 44.80 का रहा।