रोहित शर्मा नंबर 1, सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर, देखिए भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में ODI मैच खेलने वाले टॉप-6 प्लेयर

रोहित शर्मा पहले स्थान पर

इस लिस्ट में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 39 साल 44 दिन की उम्र में अपना हाल ही का वनडे मैच खेला है और इसके साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।