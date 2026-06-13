रोहित शर्मा नंबर 1, सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर, देखिए भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में ODI मैच खेलने वाले टॉप-6 प्लेयर

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र में वनडे मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं।
भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र में वनडे क्रिकेट खेलने वाले टॉप सिक्स प्लेयर कौन-कौन से हैं, आज हम आपको बताते हैं।
इस लिस्ट में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 39 साल 44 दिन की उम्र में अपना हाल ही का वनडे मैच खेला है और इसके साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
इस सूची में मोहिंदर अमरनाथ दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 39 साल 36 दिन की उम्र में भारत के लिए आखिरी वनडे मैच खेला था।
सूची में तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 38 साल 329 दिन में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था।
राहुल द्रविड़ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 38 साल 248 दिन की उम्र में भारत के लिए आखिरी वनडे मैच खेला था।
इस लिस्ट में सुनील गावस्कर पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 38 साल 118 दिन में आखिरी वनडे मैच खेला था।
महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में छठवें स्थान पर है, जिन्होंने 38 साल 2 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था।