IND VS AGF तीसरे वनडे मैच के लिए तैयार रोहित शर्मा और भारतीय टीम, देखिए प्रैक्टिस की ताजा तस्वीरें

यशस्वी जायसवाल और नीतिश कुमार रेड्डी

प्रैक्टिस के लिए ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी रेडी दिखे, वहीं जायसवाल भी दिखे। दोनों में कोई एक ही कल का मैच खेल सकता है। हालांकि, दोनों ही खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की है। देखना होगा प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होते हैं।