टेस्ट डेब्यू करने के बाद ऋषभ पंत की बादशाहत, गिल- रोहित तो छोड़िए विराट कोहली भी नहीं कर पाए बराबरी

शुभमन गिल नंबर 4 पर

शुभमन गिल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। गिल अगर पंत के समय से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते तो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे। हालांकि, गिल ने 2 साल बाद साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक गिल ने 41 टेस्ट मैचौं की 74 पारियों में 43 से अधिक की औसत के साथ कुल 2969 रन बना लिए हैं।