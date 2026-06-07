ऋषभ पंत ने 'दिलजले क्लब' में की एमएस धोनी की बराबरी, टॉप पर मौजूद महान बल्लेबाज

ऋषभ पंत

ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 80 या 90 रन का आंकड़ा छूकर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत के साथ ऐसा आठवीं बार हुआ है। वह रविवार को अफगानास्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन 121 गेंदों में 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह पंत का 50वां टेस्ट है। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और सौरव गांगुली भी आठ-आठ बार आउट हुए। धोनी ने अपने करियर में 90 और गांगुली ने 113 टेस्ट मैच खेले।