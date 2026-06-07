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ऋषभ पंत ने 'दिलजले क्लब' में की एमएस धोनी की बराबरी, टॉप पर मौजूद महान बल्लेबाज

क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी 80 या 90 रन का आंकड़ा छूने के बाद आउट होता है तो उसका बहुत दिल जलता है। ऋषभ पंत ने 'दिलजले क्लब' में एमएस धोनी की बराबरी कर ली है। टॉप पर महान बल्लेबाज मौजूद है।

Md.Akram Jun 07, 2026 12:35 pm IST
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सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर के नाम भारत की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 80 या 90 रन का आंकड़ा छूकर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन को अपने 24 साल के करियर में 22 बार यह दर्द झेलना पड़ा। उन्होंने कुल 200 टेस्ट मैच खेले।

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राहुल द्रविड़

'दिलजले क्लब' में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 20 मर्तबा अपना विकेट गंवाया। द्रविड़ ने 164 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

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सुनील गावस्कर

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट में करियर में 10 बार 80 या 90 रन बनाने के बाद आउट होने का गम झेला। उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट में 125 मुकाबले खेले

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वीरेंद्र सहवाग

पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग 9 मर्तबा आउट हुए। उन्होंने 103 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 85 टेस्ट में 9 बार आउट हो चुके हैं। वह 2023 से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं।

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ऋषभ पंत

ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 80 या 90 रन का आंकड़ा छूकर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत के साथ ऐसा आठवीं बार हुआ है। वह रविवार को अफगानास्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन 121 गेंदों में 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह पंत का 50वां टेस्ट है। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और सौरव गांगुली भी आठ-आठ बार आउट हुए। धोनी ने अपने करियर में 90 और गांगुली ने 113 टेस्ट मैच खेले।

Rishabh Pant India Vs Afghanistan Ms Dhoni
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