CSK के खिलाफ RCB की जीत के 5 हीरो, टिम डेविड-पाटीदार समेत ये नाम

क्रुणाल पांड्या ने मैच का पांसा पूरी तरह से पलट दिया

आरसीबी की इस जीत के हीरो क्रुणाल पांड्या भी रहे। एक वक्त पर सरफराज खान और उनके साथी बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अच्छी साझेदारी बना ली थी और 30 पर 3 के बाद स्कोर 77 पर 3 पहुंच गया था, लेकिन तभी क्रुणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और एक ही ओवर में दो विकेट चटकाकर लगाम लगा दिया। फिर यहां से सीएके कमबैक नहीं कर पाई।