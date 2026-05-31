फाइनल से पहले अहमदाबाद में RCB के कप्तान का दिखा स्वैग, हीरो वाले लुक में आए नजर, देखिए तस्वीरें

औरा मैन पाटीदार

स्वैग में दिख रहे रजत पाटीदार ने पिछले दो सालों में आईपीएल में खास औरा हासिल किया है। विराट कोहली जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी और भुवी- हेजलवुड जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ कमाल का कोरिलेशन दिखाते हुए उन्होंने ना सिर्फ आरसीबी को आईपीएल 2026 का खिताब दिलाया बल्कि 2026 में फाइनल में पहुंचाया। हमउम्र खिलाड़ियों जैसे जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या आदि से भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है।