रवींद्र जडेजा नंबर-1, विराट कोहली फिसड्डी, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर

रवींद्र जडेजा टॉप पर

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में राजस्थान रॉयल्स के रवींद्र जडेजा पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन कुल 14 मैच खेले जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 266 रन बनाए। इस दौरान रवींद्र जडेजा का औसत 66.50 का रहा, जो इस सीजन किसी भी बल्लेबाज की तुलना में सर्वाधिक है।