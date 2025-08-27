CSK से शुरू और CSK पर खत्म, लेकिन बीच में इन 4 टीमों के लिए भी IPL खेले कैरम बॉल के कलाकार अश्विन

5 टीमों के लिए खेले हैं अश्विन

आर अश्विन ने एक या दो नहीं, बल्कि आईपीएल में पांच टीमों के लिए खेला है। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसी टीम से उनकी शुरुआत हुई थी और इसी के साथ उन्होंने अपने करियर का अंत किया है। इसके अलावा वे किन फ्रेंचाइजियों के लिए खेले और कैसा प्रदर्शन किया, ये जान लीजिए। ऑफ स्पिन में कैरम बॉल को फेमस अश्विन ने ही किया।