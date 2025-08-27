R Ashwin played for 5 teams in IPL History CSK to RPS to KXIP to DC and RR know about his stats CSK से शुरू और CSK पर खत्म, लेकिन बीच में इन 4 टीमों के लिए भी IPL खेले कैरम बॉल के कलाकार अश्विन
CSK से शुरू और CSK पर खत्म, लेकिन बीच में इन 4 टीमों के लिए भी IPL खेले कैरम बॉल के कलाकार अश्विन

आईपीएल करियर की शुरुआत रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की और इसी टीम के साथ उन्होंने करियर को समाप्त किया, लेकिन इस दौरान वे चार और टीमों के लिए भी आईपीएल खेलते हुए नजर आए। क  

Vikash GaurWed, 27 Aug 2025 01:18 PM
5 टीमों के लिए खेले हैं अश्विन

आर अश्विन ने एक या दो नहीं, बल्कि आईपीएल में पांच टीमों के लिए खेला है। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसी टीम से उनकी शुरुआत हुई थी और इसी के साथ उन्होंने अपने करियर का अंत किया है। इसके अलावा वे किन फ्रेंचाइजियों के लिए खेले और कैसा प्रदर्शन किया, ये जान लीजिए। ऑफ स्पिन में कैरम बॉल को फेमस अश्विन ने ही किया।

लौट के अश्विन चेन्नई आए

आईपीएल करियर की शुरुआत रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की। यहां वे पहले 2009 से 2015 तक खेले और फिर 2025 में लौटे तो ये उनका आईपीएल का आखिरी सीजन रखा। चेन्नई के लिए उन्होंने 97 विकेट उन्होंने 106 मैच CSK के लिए खेले।

पुणे के लिए खेले अश्विन

चेन्नई के बाद आर अश्विन की एंट्री राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स में हुई, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पर दो साल का बैन लगा था। 2016 का सीजन अश्विन ने आरपीएस के लिए खेला, जहां 14 मैचों में उनको 10 विकेट मिला। 2017 के सीजन में वे स्पोर्ट्स हर्निया के कारण खेल नहीं सके थे।

पंजाब के बन गए कप्तान

चेन्नई की अब वापसी हो चुकी थी, लेकिन CSK ने उनको नहीं खरीदा। पंजाब किंग्स ने आर अश्विन को खरीदा और वे यहां 2018 से 2019 तक रहे। इन दो सीजन में उन्होंने कप्तानी भी की। 28 मैचों में 25 विकेट उनको यहां मिले।

दिल्ली ने दिया मौका

पंजाब के बाद अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स का रुख किया। यहां वे 2020 और 2021 में रहे। दिल्ली के लिए अश्विन ने 28 मैच खेले और सिर्फ 20 विकेट निकाले। इसके बाद दिल्ली ने उनको रिलीज कर दिया।

RR ने जताया भरोसा

अब राजस्थान रॉयल्स में आर अश्विन की एंट्री हुई, जहां वे 2022 से 2024 तक तीन साल खेले। अश्विन को लगातार आरआर ने रिटेन किया। यहां वे तीन सालों में 45 मैच खेले और कुल 35 विकेट ही चटका पाए। इसके बाद फिर से वे चेन्नई चले गए और 2025 के सीजन के बाद रिटायरमेंट ले लिया।

