मैं फिर भी तुमको चाहूंगा.., अपनी फ्यूचर वाइफ के बर्थडे पर फूले नहीं समाए पृथ्वी शॉ, देखिए तस्वीरें

लिखा दिल छू लेने वाला कैप्शन

पृथ्वी शॉ ने अपनी फ्यूचर वाइफ के जन्मदिन पर लिखा, " आकृति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी यह पूरी तरह से नहीं समझ सकता कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। हर सुख-दुख में तुम मेरे साथ खड़ी रहीं, मुझे समझती रहीं और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा।