हार के बाद भी मुल्लापुर के दर्शकों को प्रीति जिंटा ने दिया फ्लाइंग किस, 5 तस्वीरों में कैद हुआ खास पल

मंगलवार, 28 अप्रैल को मैच हारने के बाद भी पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने मुल्लापुर स्टेडियम में मौजूद अपने दर्शकों का अभिवादन किया। खिलाड़ियों ने बीच मैदान में थैंक्यू फैंस का पोस्टर लेकर मैदान के चारों और चक्कर लगाए और दर्शकों को शुक्रिया अदा किया। यह पंजाब किंग्स का मुल्लापुर में इस सीजन आखिरी मुकाबला था। इसके बाद अब पंजाब के बाकी सभी मैच घर से बाहर खेले जाएंगे।
इस दौरान मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ के यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इस सीजन खेले गए आखिरी मैच के बाद पंजाब किंग्स की सहमालकिन प्रीति जिंटा ने भी अपने खास अंदाज में फैंस को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीच मैदान से स्टैंड के चारों तरफ बैठे दर्शकों को शुक्रिया कहा और काफी खुश और खूबसूरत नजर आईं।
डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर 90 के दशक की मशहूर अदाकारा और पंजाब किंग्स की सहमालिकन ने खास अंदाज में फैंस को धन्यवाद कहते हुए फ्लाइंग किस भी दिया। उनका यह खास पल मीडिया के कैमरों में कैद हो गया। प्रीति के फ्लाइंग किस के दौरान फैंस बेहद खुश नजर आ रहे थे।
प्रीत जिंटा जब मैदान पर दर्शकों को फ्लाइंग किस दे रही थीं तब वे भारतीय पारंपरिक लिबास में थीं। इस दौरान वे बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। मीडिया के कैमरों में कैद हुईंं अदाकारा और सहमालकिन की ये तस्वीरें किसी का भी मन मोह सकती हैं। प्रीति का यह गेस्चर क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी को भी दिखाता है।
इस तस्वीर में प्रीति जिंटा की खुशी देखती ही बनती है। राजस्थान रॉयल्स से मैच हारने के बाद भी प्रीति को पता है कि इस टूर्नामेंट में उनकी टीम अब तक बेहतर प्रदर्शन करती आई है और उन्हें भरोसा भी है कि आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही वे दर्शकों से कितना प्यार करती हैं यह भी तस्वीर में दिखाई देता है।
मैच की बात करें तो मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने 223 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने आसानी से हासिल कर लिया और पंजाब किंग्स को इस सीजन की पहली हार मिल गई। हार के बाद भी प्रीति जिंटा अपने फैंस को शुक्रिया अदा करते वक्त खुश दिखीं।