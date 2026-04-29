हार के बाद भी मुल्लापुर के दर्शकों को प्रीति जिंटा ने दिया फ्लाइंग किस, 5 तस्वीरों में कैद हुआ खास पल

पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने फैंस को अदा किया शुक्रिया

मंगलवार, 28 अप्रैल को मैच हारने के बाद भी पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने मुल्लापुर स्टेडियम में मौजूद अपने दर्शकों का अभिवादन किया। खिलाड़ियों ने बीच मैदान में थैंक्यू फैंस का पोस्टर लेकर मैदान के चारों और चक्कर लगाए और दर्शकों को शुक्रिया अदा किया। यह पंजाब किंग्स का मुल्लापुर में इस सीजन आखिरी मुकाबला था। इसके बाद अब पंजाब के बाकी सभी मैच घर से बाहर खेले जाएंगे।